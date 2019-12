Incendio in piazza IV Novembre, angolo via Fratelli Bandiera, ad Adelfia. Un furgone, usato per le consegne, ha preso fuoco a causa di un corto circuito.

L’autista, dopo essersi accorto del problema nel vano motore, è sceso dal mezzo e ha chiamato i Vigili del Fuoco. Arrivati sul posto i pompieri hanno prontamente spento le fiamme.

L’incendio ha causato dei danni ad un palazzo della via e alle macchine parcheggiate in zona, per fortuna nessuna persona è rimasta ferita dalle fiamme.

1 di 13