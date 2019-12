Macabro ritrovamento lunedì mattina ad Adelfia, in contrada Annetta. Un branco di cani randagi, di cui si occupano amorevolmente alcuni volontari, è stato trovato falcidiato. Dei 10 animali, 3 sono stati trovati morti e due agonizzanti, sebbene all’apparenza perfettamente integri. l sospetto niente affatto celato è che si possa trattare di un avvelenamento. I due ancora vivi sono stati portati immediatamente dal veterinario, dove si trovano ora in condizioni disperate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno attivato i protocolli sanitari e allertato la Asl. Sugli esemplari purtroppo deceduti sono stati avviati i primi accertamenti, per capire cosa ne abbia provocato il decesso. Gli altri 5, per fortuna, stanno bene.

Tutto il branco, stanziale nella zona ormai d due anni, era stato sottoposto a vaccinazione e dotato di microchip. Stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, non risultano episodi analoghi negli ultimi anni, né tanto meno eventi legati problemi di convivenza con altri padroni di animali o semplici cittadini. Per il momento non resta altro da fare che aspettare l’esito delle analisi, il timore che in giro possa esserci un avvelenatore, al momento è molto sentito.

