Una storia di coraggio e passione, come l’ha definita con un post su Facebook il sindaco di Gravina Alessio Valente, quella del Carabiniere Francesco Lorusso. Il militare 30enne originario di Gravina, in servizio a Castelgomberto in provincia di Vicenza, ha salvato un uomo di 62 anni che era svenuto nell’appartamento ormai saturo di gas.

Insieme al collega, l’appuntato scelto Alfredo La Licata, il carabiniere Francesco Lorusso ha risposto alla chiamata d’aiuto da parte di due cittadini ghanesi, preoccupati per il loro amico che non rispondeva al telefono. Arrivati sul posto hanno percepito un forte odore di gas.

Sfondata la porta dell’appartamento, dopo aver chiuso i contatori di gas e luce, i carabinieri hanno trovato riverso a terra il 62enne originario del Ghana. Dopo averlo portato all’esterno, hanno iniziato le pratiche di primo soccorso in attesa del 118. Il 62enne è stato ricoverato all’ospedale di Arzignano dove si trova in gravi condizioni ma ancora in vita.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe avuto un malore mentre un pentolino con dell’acqua stava bollendo sul fuoco del fornello della cucina. Arrivata a ebollizione l’acqua ha spento la fiamma e il gas si è propagato per tutta la casa.