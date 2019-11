Le forti raffiche di vento, accompagnate dalla pioggia scrosciante che si sta abbattendo da questa notte su Bari, ha causato il crollo di un albero in corso Mazzini, angolo via Ravanas. Le auto parcheggiate sulla via sono state salvate da un polo della luce che al momento sta attutendo la caduta sorreggendo l’arbusto. La zona è stata transennata dalla Polizia Locale e presto gli addetti provvederanno alla messa in sicurezza dell’albero.

