Le condizioni meteorologiche proibitive di oggi stanno causando danni in tutta la regione, da nord a sud non contano oramai più le strade allagate e impraticabili, gli alberi abbattuti gli incidenti stradali.

A Brindisi, per esempio, nell’area annessa all’Ipercoop, è andato in pezzi il parco giochi per bambini, praticamente raso al suolo dalle raffiche. A Punta Prosciutto due imbarcazioni i cui ormeggi non hanno retto, sono finite malamente sugli scogli; anche diversi alberi non hanno retto, sferzati dalla forza del vento, e si sono spezzati, finendo a ridosso delle case o in mezzo alla strada.

A Terlizzi, invece, la stazione è stata praticamente allagata, l’acqua si è infilata ovunque costringendo le persone a camminare “in mezzo al guado”. In generale su e giù nel tacco dello stivale, con particolare riferimento alle zone del Salento, dai tetti e dai balconi è volato di tutto, finendo sovente anche sulle auto di passaggio. Quando l’ondata di maltempo sarà passata, la conta dei danni sarà salatissima.

Le condizioni meteorologiche dovrebbero comunque migliorare, seppur non di molto, con l’allerta gialla e non più arancione. Per le prossime ore sono attese precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I venti saranno forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali, tendenti a generale attenuazione; mari agitati, ma con attenuazione del moto ondoso.