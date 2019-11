Se il sindaco Melodia è corsa ai ripari decidendo di chiudere le scuole solo questa mattina, nonostante alcuni bambini fossero già sugli scuolabus, a Sannicandro l’allerta meteo non ha fatto paura. Bambini e ragazzi si sono recati regolarmente nei loro istituti.

Purtroppo però nella scuola elementare Don Bosco la lezione della classe 3C è stata interrotta dalla caduta di calcinacci. Le cause che hanno causato il crollo dell’intonaco non sono ancora certe, ma pare siano legate alle condizioni meteo sfavorevoli. Per fortuna nessun bambino ha riportato ferite. In seguito all’incidente le lezioni nella scuola sono state sospese e i bambini mandati a casa.

