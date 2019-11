Non c’è pace per le luminarie di Adelfia dopo i problemi legati al maltempo dei giorni scorsi. Stanotte, a causa del forte vento che si è abbattuto sul Barese come da allerta della Protezione Civile, una buona parte delle luminarie sul lato destro di corso Umberto sono crollate al suolo.

Per fortuna nessuno e rimasto ferito dal crollo delle luminarie. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Corso Umberto, al rione Montrone è stato chiuso momentaneamente al traffico per evitare spiacevoli conseguenze.

