Il maltempo non sta risparmiando nessuno. Non solo la pioggia ha provocato ingenti danni nelle varie città, ma anche il vento. Come per Adelfia, dove le luminarie sono crollate nella notte, un’altra brutta notizia arriva da Castellana. La tensostruttura che ospita le società di basket della città e il calcio a 5, è stata completamente divelta dalle raffiche di vento, come si vede nelle immagini pubblicate da Bariviva.

“Il maltempo ha messo in ginocchio la nostra casetta – scrive su Facebook la società Asd Basket Castellana -. Quel luogo dove tantissime volte abbiamo ospitato gli amici dei paesi vicini e dove abbiamo fatto sentire come a casa anche le altre società. Abbiamo organizzato eventi ed importanti impegni federali negli ultimi anni. Abbiamo fatto crescere un intero vivaio di bambini e trasmesso in loro l’amore per lo sport. Questa volta siamo noi ad aver bisogno di sentirci a casa in quella che non è la nostra reale casa.

“Il basket Castellana – conclude la società – è già all’opera per pianificare un plan straordinario di allenamenti che a volte ci vedrà a qualche km da casa e a volte molto più vicino. Noi non molliamo, non molleremo mai. Per cui cari genitori, amici e società ci aspetterà un piccolo periodo di trasferta vi chiediamo forza e pazienza per poter tornare nel nostro parco dello sport più numerosi che mai”.

