Le segnalazioni vanno avanti da mesi, da luglio scorso e anche prima, c’è perfino chi ha postato foto con tanto di metro dell’Ikea per far vedere di che dimensioni si tratta: una buca profonda 8 centimetri ha provocato l’ennesima strage di pneumatici sulla circonvallazione di Adelfia, direzione Rutigliano.

La notte scorsa diversi automobilisti sono stati traditi dall’oscurità e naturalmente dalla voragine, che non ha lasciato scampo, provocando numerose rotture. Per fortuna non si risultano altri tipi di conseguenze, tranne ovviamente l’ingente danno economico e lo spavento, ma per chi viaggia in moto la cosa è pericolosissima.

foto Francesco Siciliani BIT-Live 1 di 5