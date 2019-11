Grazie all’antifurto nebbiogeno è stato sventato un tentativo di furto nella profumeria New Look in via Einaudi a Monopoli. I ladri sono entrati in azione intorno alle 4.30 di questa mattina, ma grazie alla nebbia sprigionata dall’antifurto sono stati messi in fuga.

Dalle immagini video pare che i ladri fossero in quattro e, arrivati sul posto a bordo di una BMW, hanno agito con il volto coperto da un passamontagna e muniti di casse di plastica per rubare più merce possibile. Dopo aver distrutto la vetrina con un martello sono stati sorpresi dal gas nebbiogeno e sono scappati.

I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La profumeria non è nuova a questo tipo di incursioni. Nel 2017 alcuni malviventi riuscirono a rubare un’ingente quantità di merce.

