Si sono aperte le porte del carcere per un giovane di Molfetta, già agli arresti domiciliari. L’accusa a suo carico è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un normale controllo di routine i Carabinieri hanno notato che il ragazzo sull’uscio di casa stava vendendo droga a un 20enne. I due sono stati immediatamente bloccati dai Carabinieri, che dopo averli perquisiti, hanno sottoposto a sequestro le due dosi di marijuana del peso complessivo di 2 grammi, oggetto dello scambio e la somma contante di 75 euro provento dell’attività illecita.

Per l’acquirente è scattata la segnalazione alla Prefettura di Bari per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre il giovane pusher è stato dichiarato in arresto e tradotto, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani (BT), presso la Casa Circondariale di Trani, in attesa di giudizio.