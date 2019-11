In auto con marijuana e olio di hashish. La Guardia di Finanza ha intercettato sulla statale 16 una macchina, modello Audi A4, che viaggiava a velocità sostenuta. Al momento del controllo il conducente e la donna in sua compagnia, entrambi della provincia di Roma, sono apparsi in evidente stato di tensione.

Insospettiti dal loro comportamento, i militari hanno iniziato a perquisire il mezzo. L’accurata ispezione del veicolo ha consentito di rinvenire, abilmente occultati all’interno del bagagliaio, 30 involucri, rivestiti di cellophane, contenenti complessivamente 51 chilogrammi di marijuana (suddivisa in n. 7 panetti da 3 chili, 7 panetti da 2 chili e 16 panetti da un chilo) nonché 2 lattine in plastica da 1 litro di olio di hashish, che viene sovente utilizzato quale additivo alla marijuana per aumentarne gli effetti psicoattivi.

Entrambi i soggetti, responsabili del traffico illecito, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e tradotti in carcere, mentre le sostanze stupefacenti, l’autovettura utilizzata per il trasporto, i 3 telefoni cellulari nonché il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Sono in corso accertamenti per individuare il canale di approvvigionamento nonché i destinatari della marijuana e dell’olio di hashish.