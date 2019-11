Traffico bloccato sulla statale 96 in entrata a Modugno. tre auto pare siano rimaste coinvolte in uno scontro all’altezza dell’azienda Calabrese, in direzione Bari. Una delle tre utilitarie, a causa dell’impatto, è finita di traverso sulla corsia. Sul posto stanno giungendo le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti.

