“È uno scenario di guerra”, lo definisce così un cittadino. Matera questa mattina è stata praticamente quasi rasa al suolo dalla tromba d’aria che sta provocando numerosi disagi alla circolazione e alla popolazione intera.

Dopo il video dei garage allagati e delle strade come fiumi in piena, arrivano altre immagini del disastro causato dal maltempo. Le basole di via Bruno Buozzi si sono staccate completamente dal suolo e sono arrivate in piazza San Pietro Caveoso, mentre molte attività sono ancora allagate a causa del forte temporale.

