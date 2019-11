Il maltempo che si sta abbattendo sulla Puglia continua a provocare grandi danni nei paesi e nella città. Dopo la caduta in via Sparano di una lastra di vetro dal Palazzo Mincuzzi e delle luminarie di San Trifone ad Adelfia, grande paura anche ad Acquaviva per il crollo di un’impalcatura in via Ciro Menotti a causa del forte vento. Per fortuna non si registrano feriti, nessun passante o auto circolavano nella zona al momento del cedimento.

