Il tema della giustizia lumaca e dei processi infiniti è sempre di stretta attualità, ma stamattina ci si è messa pure l’attesa per entrare in tribunale. La giornata di molti avvocati quest’oggi non è iniziata proprio nel migliore dei modi. Fuori dal Tribunale civile in piazza Enrico de Nicola, si è creata verso le 9 una coda che ha causato ritardi e molta rabbia. I legali hanno dovuto aspettare circa 30 minuti in fila, prima di poter accedere alla struttura ed esercitare i propri doveri. Per loro fortuna non pioveva.

