Nel taro pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale sulla provinciale 235 che collega Santeramo e Altamura. Due auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente, nell’impatto una delle due macchine coinvolte è finita fuori strada e si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Altamura e tre equipaggio del 118 da Santermo, Gioia e Altamura. Quattro tra le persone che viaggiavano a bordo dei mezzi sono rimaste ferite, due sono state trasportate in gravi condizioni nei vicini ospedali.

