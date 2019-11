Carabiniere in servizio sorpreso in auto con la cocaina durante un posto di controllo dei colleghi. Il militare, in servizio in provincia di Taranto, è stato casualmente fermato dai colleghi di Putignano durante un controllo stradale a Noci. Il carabiniere, in compagnia di un’altra persona, pare si sia mostrato nervoso, cercando di sottrarsi al controllo.

I colleghi, insospettiti dall’atteggiamento, hanno proceduto all’ispezione che ah portato al ritrovamento di un grammo di cocaina. Il carabiniere, arrestato e sospeso dal servizio, è accusato di detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale.