Gli effetti del maltempo abbattutosi ieri sul Barese sono incalcolabili. Uno su tutti è l’impossibilità di poter disporre in modo veloce di una squadra di Vigili del Fuoco, perché impegnati su ogni fronte.

Al netto dei rapporti di vicinato, ieri è andata in scena una gara di solidarietà per aiutare un anziano obeso di Barivecchia bisognoso di cure a raggiungere l’ospedale.

L’equipaggio del 118 viene inviato nel borgo antico di Bari. Un uomo, sui 70 anni, ha bisogno di aiuto. La sua obesità e la conformazione dell’abitazione in cui vive, non permettono ai soccorritori di operare in autonomia. Vengono allertati i Vigili del Fuoco, ma non è una giornata qualunque. Il vento e la pioggia occupano tutte le squadre.

Senza perdersi d’animo arriva la soluzione più rapida. Un gruppo di vicini di casa del paziente si fa avanti. Seguendo le indicazioni aiutano i soccorritori a scendere l’anziano in barella, trasportato poi in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico.