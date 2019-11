Come ogni anno è stato assegnato a Milano il prestigioso premio nazionale “Laudato Medico” dalla fondazione Europa Donna, intitolato all’oncologo Umberto Veronesi, ai medici che più si sono distinti per empatia, ascolto e vicinanza alle pazienti, sulla base delle segnalazioni delle stesse donne che hanno combattuto o combattono contro il tumore al seno.

Tra i quattro vincitori c’è anche Emanuela Garasto, medico dell’ospedale San Paolo di Bari, per la categoria dei radiologi. Giuseppe Di Martino, della Breast Unit dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta per la categoria dei chirurghi, Palma Fedele, della Breast Unit dell’Ospedale Perrino di Brindisi per la categoria degli oncologi e Simona Cristallini, della Breast Unit dell’Ospedale di Lucca, per la categoria dei radioterapisti, gli altri premiati.