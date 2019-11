Questa notte sono stati denunciati due automobilisti per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore di ben due volte a quello massimo consentito. Oltre al deferimento alla autorità giudiziaria, agli stessi, sara’ sospesa la patente di guida per un periodo fino ad un anno.

“Abbiamo previsto controlli anche nei giorni settimanali e non solo durante il week end – dichiara il comandante Palumbo – al fine di lanciare ai trasgressori un segnale chiaro e preciso circa la nostra attività di controllo e repressione delle condotte contrarie alle regole del C.d.S. La sicurezza stradale rimane un obiettivo di fondamentale importanza per l’amministrazione comunale e per il Corpo della Polizia Locale”.