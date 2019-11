Incendio in un palazzo di corso Mazzini. Le fiamme pare siano divampate da uno studio dentistico sito al primo piano. Gli inquilini dello stabile sono stati fatti evacuare e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e per capire quali siano state le cause che hanno provocato l’incendio. Al momento pare che non ci siano feriti. Intervenuti in corso Mazzini anche le ambulanze del 118 e la Polizia.

