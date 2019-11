Si introducono in uno stabile in via Crisanzio 53 e rubano una bicicletta parcheggiata nell’androne. Una volta della Polizia, giunta sul posto tempestivamente, ha individuato i tre giovani autori del furto che si allontanavano con la bicicletta su via Crisanzio.

I poliziotti, dopo averli raggiunti, li hanno perquisiti. Solo due di loro sono stati identificati in un 29enne originario della Liberia, al momento del fermo in sella bici, e il 37enne tunisino suo complice.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che il primo era stato già colpito dal decreto di espulsione e che non aveva rispettato l’ordine di espulsione del Questore di Bari datato 12.04.2019.

I due fermati sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.