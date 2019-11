L’autista di un furgoncino ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato sulla statale 16, in direzione Foggia, all’altezza di via Gentile. Il furgoncino è finito su un fianco sulla complanare a distanza di alcuni metri.

Stando ai primi racconti, pare che a causare lo schianto sia stata la presenza di un uomo in evidente stato confusionale. Il guidatore avrebbe raccontato di averlo visto steso sul ciglio della strada e per questo sarebbe riuscito a scansarlo, ma non a evitare di finire fuori strada.

L’uomo scansato dal conducente sarebbe un cittadino cinese. I due sono stati soccorsi da un’ambulanza e un’automedica del 118. L’autista del furgoncino è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico, ma non è in pericolo di vita. A quanto pare l’uomo sarebbe finito per terra dopo essere stato toccato da un’altra auto, poi scappata dal luogo dell’incidente. Sull’esatta dinamica sono al lavoro gli uomini della Polizia Locale.

