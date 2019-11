“Il Sindaco ci aveva assicurato che non sarebbe più accaduto e invece giovedì sera c’è stato l’ennesimo botellon”. I residenti di via Salvemini non ne possono più. La festa, nata in Spagna e importata in Italia in questi ultimi anni, sta rendendo la vita difficile a chi vive a ridosso della piazza che ogni giovedì mattina è impegnata nel mercato settimanale.

“Fino alle 5 di mattina del venerdì – spiegano esausti i residenti – c’era la musica a palla, gente che vomitava a destra e sinistra e persone che scavalcavano i cancelli per fare i loro bisogni nei nostri giardini condominiali. Per non parlare delle macchine parcheggiate davanti ai cancelli, impedendoci l’accesso. Non ne possiamo più”.

