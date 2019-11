Chiama il taxi per raggiungere la sede Asl in via Papalia, al quartiere Japigia di Bari, ma a pochi metri dall’ambulatorio, va in arresto cardiaco e muore nonostante i soccorritori del 118 abbiano tentato di rianimarlo.

La vittima è un 48enne barese. Il tassista si è accorto dell’improvviso malore del cliente, ha fermato l’auto e dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e soccorritori del 118, che hanno portato il paziente fuori dall’auto.

L’equipaggio dell’ambulanza era riuscito a rianimare l’uomo, ma la situazione è precipitata fino al decesso.

1 di 2