Prendete nota con attenzione perché se volete assaggiare uno dei panini più buoni non solo di Bari ma dell’Italia intera, o sorseggiare un bicchiere di vino di qualità, dovete recarvi in via Crisanzio, nel cuore del quartiere Libertà, presso l’Enoteca B 89 di Luca Bratta. A dirlo non siamo noi, anche se siamo delle buone forchette, ma direttamente “Eccellenze Italiane” che ha premiato l’attività del commerciante barese con uno dei riconoscimenti più importanti.

“Ho ricevuto un messaggio sulla pagina Facebook di Eccellenze Italiane che mi informava della visita di alcuni giudici per esaminare la mia attività – racconta Luca -. Non mi sono accorto di loro. Forse avranno preso un panino, oppure comprato qualcosa e assaggiato a casa. Dopo qualche mese ci è arrivata l’incredibile notizia”.

Luca ha ricevuto anche la tanto prestigiosa targa che ora espone con fierezza nella propria enoteca. “È arrivata esattamente cinque giorni dopo la notizia – afferma il commerciante-. È un bel traguardo, ci sono tanti giovani come me che coltivano le proprie passioni. Quello che posso dire ai miei coetanei è di investire su se stessi, i sacrifici ripagano quando uno crede nelle proprie forze e nei propri ideali”.

Luca è un tipo determinato e non si accontenta mai di niente: “Ora puntiamo a prenderne altri ancora più importanti, non vogliamo mica fermarci qui”. Per il momento un bel bicchiere di bino per festeggiare, se lo può anche concedere.

