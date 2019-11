Un anziano è stato investito questa sera in via Napoli, all’angolo con via Brigata Regina. Stando alle informazioni raccolte sul luogo dell’incidente, l’uomo stava attraversano sulle strisce pedonali, davanti alla farmacia, quando è stato travolto da un ragazzo e una ragazza in sella a un Honda SH nero.

L’uomo è stato immediatamente soccorso da alcuni volontari dell’Oer, che ha la sede proprio lì a due passi; nella concitazione del momento i due investitori sono rimontati in sella allo scooter e sono scappati.

Qualcuno tra i presenti ha fatto appena in tempo a prendere le prime due lettere della targa; sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza e subito dopo gli agenti della Polizia Locale. L’auspicio è che le immagini registrate da qualche telecamera installata in zona possa fornire elementi utili a rintracciare di due.