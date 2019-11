Da lunedì 2 fino a venerdì 6 dicembre si svolgeranno a Bari le riprese televisive della serie “IO & TU” del regista Andrea Ferrante. Per consentire il posizionamento dei mezzi tecnici utilizzati dalla produzione per il regolare svolgimento delle riprese sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

1. Il giorno 2 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, è istituito il “ DIVIETO DI FERMATA” su corso Mazzini, esclusivamente per il tratto compreso tra il civ. 103 ed il civ. 97;

2. Il giorno 3 dicembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, è istituito il “ DIVIETO DI FERMATA” in via Piccinni, esclusivamente per il tratto compreso tra il civ. 29 ed il civ. 39;

3. Il giorno 6 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, è istituito il “ DIVIETO DI FERMATA” in via Amendola, esclusivamente per il tratto compreso tra il civ. 135 ed il civ. 139.