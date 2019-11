Giovani ubriachi al volante il sabato sera. Per contrastare già in partenza l’abitudine di non rispettare il codice della strada, la Polizia Locale ha esteso i controlli nelle zone della movida cittadina puntando il mirino verso giovani automobilisti e neopatentati.

Tra le varie sanzioni per guida senza cintura di sicurezza, con uso di telefonini o attraversamento di incrocio con semaforo rosso, un giovane è stato fermato per guida in stato di ebbrezza.

In particolare sul Lungomare Trieste, alle ore 02.00, dopo sorpassi azzardati e guida contromano già notata sul Lungomare Nazario Sauro, gli agenti della locale sono riusciti a fermare la folle corsa di un conducente in stato di ebbrezza che guidava un autoveicolo di grossa cilindrata.

Lo stesso, dopo aver trascorso una serata con amici nei locali cittadini, presentava un tasso alcolemico oltre 3 volte quello minimo consentito e, pertanto, è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata.

“Lo sforzo delle nostre donne e dei nostri uomini – afferma il comandante Palumbo – ha contribuito al conseguimento di un dato che riteniamo importante: nessun incidente stradale occorso in città nella notte appena trascorsa e tutti i nostri ragazzi tornati a casa”.