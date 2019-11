No, non è il Mc Donald’s del San Paolo e no, la catena di fast food in procinto di aprire una nuova sede nel cuore di Bari, all’angolo tra corso Cavour e corso Vittorio Emanuele, non ha in serbo il lancio di un nuovo hamburgher al cinghiale. Il video ormai ha fatto il giro della Terra, anche perché, diciamo la verità, non capita tutti i giorni di veder fuggire un animale selvatico, di cotante dimensioni, dalle cucine di locale pubblico.

Chissà che l’esemplare non sia riuscito a sgraffignare qualcosa da mangiare prima di scappare, forse per paura di diventare la portata del giorno. Per i tanti che se lo stanno domandando, le immagini sono state girate qualche giorno all’interno del Mc Donald’s di Ventimiglia, in Liguria.