Pecore scuoiate, in stato di decomposizione e poi carcasse chiuse in due grossi bustoni azzurri. Siamo a Ceglie del Campo, frazione di Bari. In strada Lamie va in scena un macabro giallo che sta disgustando i residenti della zona.

Siamo in campagna, ma l’area è abitata. Nelle vicinanze c’è un allevatore, ma l’uomo dice di non avere a che fare col ritrovamento. L’odore intorno a ciò che resta delle carogne è nauseabondo.

Le pecore state ammazzate o sono morte per cause naturali? Chi le ha chiuse nei bustoni prima di abbandonarle in campagna? Erano in salute o malate e magari pericolose per altri animali o per l’uomo?

I residenti chiedono un intervento immediato dell istituzioni competenti nel tentativo di risolvere il giallo.

