Restano pesanti i disagi sulla statale 16. È stata riaperta la direzione sud dopo gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza effettuata dai vigili del fuoco. Questa mattina alcuni calcinacci sono crollati da un cavalcavia nel tratto compreso tra Fesca e Palese.

Le pietre hanno sfiorato una Ferrari in transito in direzione sud. Il conducente, tuttavia, non è riuscito a evitare di finirci sopra con una ruota, causando lo scoppio dello pneumatico. Secondo quanto apprendiamo dalla Polizia Stradale non si tratta di un problema strutturare e già in nottata l’Anas potrebbe provvedere al ripristino.

In quel tratto nel tempo necessario alla messa in sicurezza le auto sono state fatte deviare sulla complanare.

