Vivere con 500 euro al mese di pensione non è facile. E allora Mimmo, 80 anni, continua a vendere frutta e verdura a bordo della sua auto. Lo fa nonostante abbia ricevuto una sanzione di 5mila euro dalla Polizia Locale.

Mimmo è stato visto più volte nelle vicinanze del Castello Svevo, dove si concentrano i suoi clienti. La Polizia Locale è stata avvisata, perché il dibattito è sempre aperto. In questi casi si può chiudere un occhio in barba alle regole e in spregio a chi paga le tasse? La Polizia Locale non fa sconti, lo ha dimostrato più volte in passato. Lo sanno tutti, lo sa sulla sua pelle anche Mimmo.