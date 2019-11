C’è voluto l’intervento dei Carabinieri per evitare il peggio ieri sera sulla statale 16, prima dei curvoni di Palese. Un’auto, per cause ancora ignote, si è schiantata contro il guardrail prima di finire di traverso sulla trafficata statale 16, in direzione Brindisi. I Carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la circolazione. Non si conoscono le condizioni degli occupanti, comunque non in pericolo di vita.

