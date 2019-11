Tragico incidente ieri sera sulla statale 16 all’altezza di Torre a Mare in direzione sud. Un uomo di 36 anni, pare fosse un migrante, è stato falciato da un’auto mentre attraversava la strada.

L’automobilista a bordo di una Ford Focus non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per chiudere il traffico e per svolgere gli accertamenti di rito e i soccorritori del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo.