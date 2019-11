Spaccia marijuana mentre è ai domiciliari. I Carabinieri in via Ettore Fieramosca, nel quartiere Libertà, durante i controlli di routine hanno trovato mezzo chilo di marijuana in casa di un 30enne ristretto agli arresti nel suo appartamento. L’uomo, dopo il processo per direttissima, è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.

print