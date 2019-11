Nella giornata di guerriglia vissuta ieri in occasione di Halloween, gli autisti hanno dovuto fare i conti con un problema atavico: i guasti meccanici dei bus Amtab.

Vi abbiamo appena raccontato dello schianto del bus contro un albero, seppure in questo caso non si può ancora essere del tutto certi che la causa sia stata il blocco del pedale dell’acceleratore come dichiarato dall’autista.

All’ora di pranzo, invece, un altro bus, la vettura 3010 è stata trainata da piazza Moro in officina per un guasto. In tanti si sono chiesti cosa fosse successo. A quanto pare si sarebbe trattato dell’ennesimo corto circuito partito dal cruscotto. Il fumo nero ha invaso la vettura, giudicata inservibile e quindi trainata in officina.

La domanda è sempre la stessa. Quell’autobus era in condizioni di uscire la mattina oppure è stato un altro terno al lotto? Nessuno può dirlo, ma considerato l’alto numero di avarie che raccontiamo – quelle non dette sono nettamente superiori – il dubbio resta.