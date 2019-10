È Asqeri Bani l’uomo che questa mattina è stato travolto sulla statale 16 all’altezza dello svincolo Santa Fara. Di origine albanese, il 56enne ha attraversato la strada quando un’auto l’ha colpito e trascinato sull’asfalto per alcuni metri. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare.

Bani è lo stesso uomo che qualche giorno fa è stato avvistato in due diverse occasioni sulla sulla provinciale tra Bitritto e Bari. Senza cibo e acqua, vagava sul ciglio della strada in stato confusionale. In uno dei due avvistamenti la guardia giurata, Lorenzo Parrotta, lo aveva messo in sicurezza in attesa dell’arrivo della Polizia Stradale.

Quest’oggi però è giunta la notizia della sua morte. Al momento non si sa se l’albanese ha compiuto il fatidico gesto oppure se, come nelle altre occasioni, vagava tra le macchine in corsa sulla statale.