Tragedia ad Altamura. Questa mattina una ragazza di 20 anni è stata trovata morta nel letto di casa. Nell’abitazione, nel momento in cui sono intervenuti i sanitari del 118, c’era solo il padre. Non si conoscono le cause del decesso. Sulla tragedia indagano i Carabinieri. Sul posto è arrivata la Scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso.

