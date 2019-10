I Carabinieri, durante i servizi di controllo del territorio, hanno arrestato due pusher ad Altamura e Santeramo in Colle.

Nel primo caso, nei pressi della villa comunale del comune federiciano, una pattuglia della Sezione Radiomobile, dopo aver notato la presenza sospetta di due giovani che dialogavano tra loro, ha proceduto al loro controllo ed uno di essi, 22enne, incensurato del luogo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un sacchetto in cellophane contenente 58 grammi di marjuana. La perquisizione è stata estesa anche alla

sua abitazione presso la quale i militari hanno rinvenuto altri 2 grammi della stessa sostanza ed ulteriori 2 grammi di hashish.

I Carabinieri di Santeramo in Colle, invece, coadiuvati dai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Altamura, hanno arrestato nella flagranza di reato, un pregiudicato 52enne del luogo. In questo caso, il 52enne a bordo della propria autovettura, alla vista dei militari che stavano effettuando un posto di controllo, ha tentato di eludere i

controlli, ma la sua azione non è andata a buon fine in quanto un’altra pattuglia predisposta nei paraggi lo ha fermato ed ha recuperato un involucro che lo stesso aveva lanciato poco prima dal finestrino dell’auto, risultato contenere 53 grammi di hashish suddivisi in dosi. La perquisizione personale ha inoltre consentito di rinvenire sulla sua persona 2mila euro in contanti, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio.

Entrambi i soggetti, su disposizione della competente A.G., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e dovranno difendersi dalle accuse di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.