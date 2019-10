Si avvicinano agli anziani e cercano di adescarli offrendo rapporti sessuali in cambio di 5 euro. Due ragazze, presumibilmente dell’est, sono state avvistate nel barese, in particolare a Casamassima in via Bari. Le due, secondo alcuni provenienti dall’Ungheria, si aggirano per le vie del centro cittadino nel primo pomeriggio in cerca di anziani signori da derubare offrendo rapporti orali per pochi spiccioli.

“Qualche giorno fa – racconta un anziano sfuggito alla truffa – sono entrate in casa di un vecchietto chiedendo di usare il bagno, una scusa per rubare i soldi e i monili di oro che si trovavano nella camera da letto. Ad altri è capitato di trovarsele dietro la porta di casa o del negozio”. In una occasione le due ragazze, dopo essere entrate in un barbiere del paese, hanno approfittato dell’assenza di clienti e si sono persino spogliate. L’anziano commerciante, accortosi della truffa, le ha cacciate dal negozio.

Finora ai Carabinieri di Casamassima non è giunta nessuna denuncia formale sugli adescamenti delle due giovani.