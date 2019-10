Ai domiciliari per spaccio di hashish. Un giovane di Palo del Colle, dopo un servizio di osservazione, è stato beccato dai Carabinieri mentre vendeva sostanze stupefacenti davanti alla propria abitazione.

I militari hanno fermato il giovane e l’ultimo suo acquirente. Dalla perquisizione è stato acclarato che il compratore aveva con se una dose pari a 1.3 grammi di hashish e per questo motivo segnalato alla Prefettura di Bari, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di 7 stecche di hashish dal peso di 5.6 grammi, una bustina in cellophane contenente 3.7 grammi di marijuana e 815 euro in banconote di vario taglio, provento dello spaccio.

Il tutto è stato sequestrato e il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Bari.