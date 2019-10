Alcune delle scenate non sono passate inosservate agli occhi di alcuni cittadini di Palo del Colle, soprattutto l’incendio di due autovetture in uso ad una ragazza di circa 30 anni residente a pochi passi da loro.

La donna, esasperata, dopo l’ultimo episodio ha deciso di denunciare il suo stalker, l’ex fidanzato, incapace di rassegnarsi alla fine del rapporto. A quegli stessi cittadini non è passato inosservato il momento in cui i Carabinieri hanno fatto visita all’uomo, arrestato e finito ai domiciliari per aver reso impossibile la vita della sua ex.

Messaggi, telefonate e appostamenti tali da costringere la ex fidanzata a cambiare il suo stile di vita. Non si conoscono i dettagli della storia, che probabilmente arriveranno nei prossimi giorni, ma per qualche tempo la donna potrà tirare un sospiro di sollievo lontano dal suo stalker.

In questi casi denunciare è l’unica via d’uscita e va fatto senza aspettare, perché tante volte, in caso contrario, non si riesce a frenare l’escalation di violenza.