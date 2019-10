I Carabinieri di Palo, durante un servizio di controllo in zona piazza Aldo Moro, hanno notato un 22enne, già noto alle Forze dell’Ordine, che alla loro vista ha assunto un atteggiamento sospetto.

Il giovane è stato perquisito dai militari. Il 22enne è stato trovato in possesso di 10 dosi di hashish e 255 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. La droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre il giovani è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.