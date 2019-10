Poteva essere una tragedia, ma per fortuna nessuno ha riportato gravi ferite. Ieri sera, intorno alle 13, un cittadino albanese residente a Bologna, dopo aver mangiato al ristorante dell’albergo Una Hotel Regina, ha deciso di mettersi alla guida della sua auto e di farsi un giro per le strade di Noicattaro.

Purtroppo non avendo rispettato la precedenza, l’uomo ha travolto una Fiat 500 con a bordo padre, madre e una bimba di 6 mesi. L’auto della famiglia si è ribaltata in via Primo Maggio nelle vicinanze del negozio Acqua e Sapone. La piccola fortunatamente non si è fatta nulla poiché era agganciata al seggiolino, fosse stata in braccio alla madre, avrebbe riportato ferite molto gravi.

In seguito all’incidente il padre della bambina, alterato per quanto accaduto, ha aggredito l’albanese. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Noicattaro e l’ambulanza del 118 per constatare lo stato dei feriti. Danneggiate anche due auto parcheggiate sulla strada.