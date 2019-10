Triste scoperta in via San Donato a Monopoli, ieri. Il titolare di una pescheria, D. D., è stato rinvenuto cadavere da un dipendente. Il corpo è stato rinvenuto in un locale utilizzato come rimessa.

Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti di Polizia e un equipaggio del 118, ma per lui non c’era nient’altro da fare che constatarne la morte. Al momento tutte le ipotesi sul decesso restano al vaglio, anche se la più accredita sembra essere quella di un gesto estremo, forse dovuto alla prematura perdita della moglie qualche anno fa.