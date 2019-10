Trova una busta contenente 3mila euro e la consegna ai Carabinieri. Nella mente del commerciante di Palo non è passata nemmeno per un minuto l’idea di tenersi i contanti trovati in una busta a Modugno, in località Piscina dei Preti, la sera del 29 ottobre. Insieme al denaro c’era anche la fotocopia di una carta di circolazione di una Smart.

Grazie a questo indizio, il commerciante ha capito che di certo i militari sarebbero riusciti a risalire al proprietario dei soldi, e infatti così è stato. L’uomo si è scoperto che aveva venduto l’auto proprio per quella cifra.

La speranza di ritrovare i soldi l’aveva ormai persa, ma la chiamata delle Forze dell’Ordine gli ha fatto riaccendere un barlume di speranza. Una volta arrivato in caserma l’uomo ha ringraziato l’onesto commerciante.