La postazione 118 di Grumo, la notte scorsa, è stata allertata per un intervento d’urgenza in una casa del piccolo Comune nel Barese, una persona stava avendo un infarto. La squadra è giunta sul posto nel minor tempo possibile, ma proprio mentre l’ultimo membro dell’equipaggio entrava nel portone, qualcuno si è introdotto nell’ambulanza e ha rubato tutti i farmaci e un bombolino di ossigeno.

Il furto è stato scoperto quasi subito, quando uno dei soccorritori è tornato in strada per mettere in sicurezza il mezzo, ignaro che fosse stato depredato. Immediatamente sono stati chiamati i Carabinieri per denunciare quanto accaduto. Nonostante il gravissimo danno subito, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato nell’unità di Emodinamica, per fortuna non è morto.