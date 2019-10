Un 47enne di Bari è stato salvato grazie al trapianto di 4 organi. L’operazione è stata eseguita per la prima volta in Europa all’ospedale Molinette di Torino.

L’uomo era affetto da fibrosi cistica e una grave patologia polmonare. Dall’ospedale di Bari era stato trasferito a Torino per eseguire un trapianto di polmone in emergenza. A causa di una grave disfunzione al fegato, le condizioni del 47enne sono peggiorate. I medici hanno deciso di compiere un trapianto combinato polmoni, fegato, pancreas.

Gli organi sono arrivati da un giovane donatore deceduto per trauma cranico in Piemonte. L’intervento è durato 15 ore. Al momento il paziente è ricoverato in Terapia Intensiva Cardiochirurgia nell’ospedale torinese. La funzione degli organi trapiantati è ripresa regolarmente e non appena possibile il paziente verrà dimesso dalla rianimazione.